Autofreier Stadtteil, aber U-Bahn kommt erst 2040

Das schnelle Wachstum der Stadt bringt große Herausforderungen mit sich, vor allem im Bereich der Wohnraumschaffung. Ganz im Süden Wiens, in Rothneusiedl, wird deshalb jetzt ein autofreies Viertel für 21.000 Bewohner errichtet. Die U1 ist frühestens 2040 dort. Neueste Zahlen sagen, dass sich die Wiener zum Bevölkerungsboom sehr skeptisch zeigen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien
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