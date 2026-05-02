Form-Hoch kommt im Aufstiegskampf zu spät

Ein herrlicher Hamzic-Alleingang besorgte alsbald den Ausgleich (11.). Als alles mit einem Remis rechnete, verwertete Moser einen abgefälschten Querpass aus kürzester Distanz zum Endstand (91.). „Ich kenne ja das Potenzial der Mannschaft, wir müssten eigentlich immer so spielen und eigentlich Fünfter sein“, hatte Sportvorstand Ivan Pecaranin nach dem Sieg gegen den BSK zuletzt gemeint. Das das nicht gelingt, ist sinnbildlich für die Lage der Flachgauer. Trotz Platz im Niemandsland der Liga spricht der aktuelle Lauf – vier Siege aus fünf Partien – fürs Team von Coach Heimo Pfeifenberger. Fürs Aufstiegsrennen kommt das Formhoch aber zu spät.