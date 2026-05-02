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Salzburger Liga

Form-Hoch kommt im Aufstiegskampf zu spät

Salzburg
02.05.2026 21:00
Eugendorf (li. Barkmann) siegte in letzter Minute.
Eugendorf (li. Barkmann) siegte in letzter Minute.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Der Aufschwung bei Salzburger Liga-Mittelständler Eugendorf geht weiter. Auf den Aufstieg ins Landescup-Finale am Mittwoch folgte im einzigen Samstagsspiel der 23. Ligarunde die späte Wende bei Straßwalchen.

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Dabei standen doch eigentlich die Hausherren unter Zugzwang. Schließlich war die Scharrer-Crew stark und mit Torsperre ins Frühjahr gestartet. Und plötzlich im Rennen um Rang drei, der Stand jetzt zum Aufstieg berechtigen würde. Einen Monat später ist davon aber keine Rede mehr. Obwohl die Partie gut begann, Mathias Chudoba die erste Chance gleich trocken verwertete (2.). Doch Eugendorf, angespornt vom Landescup-Finaleinzug am Mittwoch gegen Bischofshofen, hatte eine Antwort.

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Ein herrlicher Hamzic-Alleingang besorgte alsbald den Ausgleich (11.). Als alles mit einem Remis rechnete, verwertete Moser einen abgefälschten Querpass aus kürzester Distanz zum Endstand (91.). „Ich kenne ja das Potenzial der Mannschaft, wir müssten eigentlich immer so spielen und eigentlich Fünfter sein“, hatte Sportvorstand Ivan Pecaranin nach dem Sieg gegen den BSK zuletzt gemeint. Das das nicht gelingt, ist sinnbildlich für die Lage der Flachgauer. Trotz Platz im Niemandsland der Liga spricht der aktuelle Lauf – vier Siege aus fünf Partien – fürs Team von Coach Heimo Pfeifenberger. Fürs Aufstiegsrennen kommt das Formhoch aber zu spät.

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