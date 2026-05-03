Spektakuläre Rettung
Elch bleibt am Zaun hängen – Passanten greifen ein
Ein missglückter Sprung mitten in einem Wohngebiet hat in Estland für Aufsehen gesorgt: Ein Elch blieb in einem Metallzaun hängen – und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Erst das beherzte Eingreifen zweier Passanten brachte das Tier wieder in die Freiheit.
Der Vorfall ereignete sich unter der Woche in einem Außenbezirk der estnischen Hauptstadt Tallinn. Wie ein von lokalen Medien veröffentlichtes Augenzeugen-Video zeigt, hatte der Elch offenbar versucht, den Zaun mit einem Sprung zu überwinden – und blieb dabei mit seinen langen Beinen hängen.
Mehrere Versuche nötig
In dem Video ist zu sehen, wie zwei Männer dem Tier zur Hilfe eilen. Vorsichtig versuchen sie, die Beine des Elchs über den Zaun zu heben. Die Rettungsaktion gestaltet sich schwierig und erfordert mehrere Anläufe, ehe das Tier schließlich befreit werden kann. Für ihren Einsatz erhielten die Helfer in den sozialen Medien viel Zuspruch.
Ein wartender Begleiter
Beobachtet wurde die Szene nicht nur von Passanten: Auf der anderen Seite des Zauns wartete ein weiterer Elch auf seinen offenbar in Not geratenen Begleiter. Nachdem die Befreiung gelungen war, zogen die beiden Tiere gemeinsam weiter. In Estland leben zahlreiche Elche, Begegnungen mit Menschen sind daher keine Seltenheit.
Ähnlicher Vorfall im Nachbarland
Erst kurz zuvor hatte es im Nachbarland Litauen einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Im Zentrum der Hauptstadt Vilnius verfing sich ein Reh in einem Metallzaun im Innenhof eines Wohnhauses. Das Tier wurde von alarmierten Rettungskräften betäubt, befreit und den Angaben zufolge unverletzt zurück in den Wald gebracht.
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