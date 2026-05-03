Elch bleibt am Zaun hängen – Passanten greifen ein

Mehrere Versuche nötig

In dem Video ist zu sehen, wie zwei Männer dem Tier zur Hilfe eilen. Vorsichtig versuchen sie, die Beine des Elchs über den Zaun zu heben. Die Rettungsaktion gestaltet sich schwierig und erfordert mehrere Anläufe, ehe das Tier schließlich befreit werden kann. Für ihren Einsatz erhielten die Helfer in den sozialen Medien viel Zuspruch.