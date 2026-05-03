Wanderer (28) stürzte 200 Meter tief in Rinne ab

Am Samstag zog sich ein Wanderer aus der Ukraine (28) bei einem schweren Sturz am Eisenerzer Reichenstein in der Steiermark schwere Verletzungen zu.
Rund 200 Meter tief stürzte am Samstag ein Wanderer aus der Ukraine (28) am Wanderweg zum Eisenerzer Reichenstein in eine steile Rinne ab, nachdem er auf einem Schneebrett ausgerutscht war. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei den Unfallhergang und setzte die Rettungskette in Gang.
Wanderer hörte plötzlich Hilferufe
Zudem hörte ein slowakischer Wanderer die Hilferufe des verzweifelten Mannes, auch er verständigte die Einsatzkräfte. Von der Crew des Christophorus 14 wurde der Mann, der schwere Beinverletzungen und mehrere Schürfwunden erlitten hatte, zum LKH Leoben geflogen.
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