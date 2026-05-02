PSG trotz Remis klar auf Meisterkurs

Lens und Verteidiger Samson Baidoo haben einen Punkteverlust von Ligue-1-Tabellenführer Paris Saint-Germain nicht nutzen können. Stunden nach einem 2:2 von PSG gegen Lorient spielte auch der Verfolger in Nizza (15.) nur 1:1.
Bei drei ausständigen Runden beträgt der Abstand zwischen den beiden weiter sechs Punkte. PSG hatte vor dem CL-Halbfinal-Rückspiel gegen Bayern München (Hinspiel: 5:4) zahlreiche Stammkräfte geschont. Lens kassierte den Ausgleich im Finish in Unterzahl.
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