Barcelona, Bukarest und nun als Nächstes Bruck?

Am Samstag fordern die Handballer des HC Linz die Füchse aus Bruck zum Viertelfinalauftakt. In der Linz-Arena! Somit in jener Halle, in der man in den letzten Jahrzehnten große Geschichten geschrieben hatte. Darunter auch einen EHF-Finaleinzug vor 4000 Zuschauern.
Die Zeit ist reif, um neue Geschichten zu schreiben. Das gilt heute für die Handballer des HC Linz, die zum Viertelfinalstart auf Bruck treffen.
In der Linz-Arena!
Somit an jenem Ort, an dem die Linzer in der Vergangenheit unvergessliche Geschichten geschrieben hatten. 1983 etwa gewann man im Europacup-Achtelfinale gegen die Übermacht aus Barcelona mit 25:24! Mit dabei auch die ewige Linz-Legende Franz Berger, der auch heute auf der Bank mit dabei ist. Elf Jahre später im Jahr 1994 wurde es noch historischer, gab es vor 4000 Fans ein 21:21 gegen Steaua Bukarest und somit den Einzug ins EHF-Finale, das man dann zwar gegen die Spanier aus Alzira verlor – nichtsdestotrotz eine riesige Handball-Euphorie in Linz auslöste.
Riesige Euphorie
Etwa auch beim heutigen Manager Uwe Schneider, der damals mit zwölf Jahren mitten unter den Fans war. „Das hat nicht nur mich geprägt, die Euphorie damals war riesig. Ich habe es leider nie geschafft, dass ich auf der Gugl spiele, deswegen freue ich mich umso mehr, nun das Viertelfinale organisieren zu dürfen“, so Schneider, der sich heute ebenso regen Zuspruch der Fans erhofft – zumindest 2000 sollten es werden.
„Sehr ausgeglichen“
Dafür gibt es heute ab 16 Uhr eine Tageskasse vor Ort. Einen lauten Hexenkessel wird man auch benötigen, es wird gegen Bruck auf Nuancen ankommen. „Es ist so eine ausgeglichene Liga. Bruck ist ein sehr starker Gegner, der im Saisonverlauf eine Krise hatte, sich aber danach noch mit weiteren Spielern verstärkt hat“, warnt Trainer Milan Vunjak.
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