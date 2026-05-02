Barcelona, Bukarest und nun als Nächstes Bruck?

Somit an jenem Ort, an dem die Linzer in der Vergangenheit unvergessliche Geschichten geschrieben hatten. 1983 etwa gewann man im Europacup-Achtelfinale gegen die Übermacht aus Barcelona mit 25:24! Mit dabei auch die ewige Linz-Legende Franz Berger, der auch heute auf der Bank mit dabei ist. Elf Jahre später im Jahr 1994 wurde es noch historischer, gab es vor 4000 Fans ein 21:21 gegen Steaua Bukarest und somit den Einzug ins EHF-Finale, das man dann zwar gegen die Spanier aus Alzira verlor – nichtsdestotrotz eine riesige Handball-Euphorie in Linz auslöste.