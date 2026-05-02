Geparktes Auto war für Alko-Lenker unüberwindbar

Zu dem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am 1. Mai gegen 23.30 Uhr in Wels. Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr auf der Stelzhamerstraße Richtung Osten. Beim Haus mit der Nummer 25 kam er zu weit nach rechts und kollidierte mit einem parkenden Auto sowie einem Infoständer. Der geparkte Wagen wurde dabei erheblich beschädigt.