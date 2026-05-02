Geparktes Auto war für Alko-Lenker unüberwindbar

Mit 1,84 Promille sollte man sich lieber nicht mehr hinters Lenkrad setzen – wie sehr sich die Benebelung aufs Fahrverhalten auswirkt, zeigt dieser aktueller Fall in Wels: Da schaffte es ein 62-Jähriger nicht mehr, einem geparkten Auto und einem Infoständer auszuweichen.
Zu dem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am 1. Mai gegen 23.30 Uhr in Wels. Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr auf der Stelzhamerstraße Richtung Osten. Beim Haus mit der Nummer 25 kam er zu weit nach rechts und kollidierte mit einem parkenden Auto sowie einem Infoständer. Der geparkte Wagen wurde dabei erheblich beschädigt.
Symptome einer Alkoholisierung
Nachdem die Polizisten bei der Unfallaufnahme Symptome einer Alkoholisierung feststellten, forderten sie den 62-Jährigen zum Alkotest auf. Dieser ergab 1,84 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.
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