Wels und Gmunden erlebten ein bitteres Waterloo

Gmunden-Boss: „Oberwart war einfach besser“

Für die Swans war ebenfalls bereits im Viertelfinale Endstation – gegen Oberwart gab’s in Spiel 4 daheim eine 78:87-Niederlage und ein 1:3 in der Serie. „Wir haben uns mit Anstand aus der Affäre gezogen. Mit sieben Leuten kannst du aber gegen ein physisch so starkes Team, das mit zehn Leuten spielt, nichts gewinnen. Sie waren die Besseren, das muss man anerkennen“, sagte Finanzchef Harald Stelzer.