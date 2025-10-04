Erich, der Heimwerker

So ist der Erich. Eins nach dem anderen. Niemals gleichzeitig. Das wird sonst ein Pfusch. Seit drei Jahren ist er in Pension. Im früheren Leben hat er auf der Bank gearbeitet. Das Prinzip des folgerichtigen Nacheinanders hat er jedoch von seinem Vater gelernt. Der hat immer zu ihm gesagt: „Schau, Bub, das Leben ist wirklich nicht leicht. Du kannst nicht Äpfel und Birnen gleichzeitig auflesen.“ Dieser Satz hat den Erich, der damals noch ein Knirps war, tief geprägt.