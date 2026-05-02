Während Autofahrt: E-Bike auf Radträger fing Feuer

Akkus können brandgefährlich sein – insbesondere dann, wenn sie achtlos in den Müll geworfen werden oder defekt sind. Zuletzt kam es immer wieder zu teils fatalen Bränden. Dass aber ein E-Bike, das nicht in Betrieb ist und auf einem fahrenden Auto montiert ist, in Flammen aufgeht, ist dann doch eher ungewöhnlich und alles andere als alltäglich.