Während Autofahrt: E-Bike auf Radträger fing Feuer

Kurioser Feueralarm am Staatsfeiertag im Tiroler Oberland: Während der Autofahrt geriet der Akku eines E-Bikes, das am Radträger montiert war, plötzlich in Brand. Der Stromspeicher löste sich und fiel auf die Fahrbahn. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer verständigten die Feuerwehr.
Akkus können brandgefährlich sein – insbesondere dann, wenn sie achtlos in den Müll geworfen werden oder defekt sind. Zuletzt kam es immer wieder zu teils fatalen Bränden. Dass aber ein E-Bike, das nicht in Betrieb ist und auf einem fahrenden Auto montiert ist, in Flammen aufgeht, ist dann doch eher ungewöhnlich und alles andere als alltäglich.
Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten den brennenden Stromspeicher und setzten einen Notruf ab.
Die Ermittler von der Polizei
So passiert am Freitagvormittag in Ried im Tiroler Oberinntal. Gegen 10.15 Uhr geriet der Akku eines auf einem Fahrradträger montierten E-Bikes aus bisher unbekannten Gründen während der Fahrt des Pkw auf der B180 Reschenstraße in Brand, berichtete die Polizei.
Auf Fahrbahn gefallen
„Der Akku löste sich daraufhin vom Fahrrad und fiel auf die Fahrbahn. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten den brennenden Stromspeicher und setzten einen Notruf ab“, hieß es von den Ermittlern weiter.
Feuerwehr kühlte Akku
Die Feuerwehr Ried im Oberinntal entfernte den Akku von der Fahrbahn und kühlte diesen in einem Wasserbad, um eine erneute Entzündung zu verhindern. Verletzt wurde niemand.
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