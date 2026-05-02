Tiroler krönte sich erneut zum Gauder Hogmoar

Barfuß, im eigentlich reißfesten Leinengewand (nicht alle Hemden und Hosen blieben ganz) schenkten sich 173 Athleten in den verschiedenen Klassen nichts. Jeder Griff saß, jeder Wurf wurde von den über 3000 Zuschauern frenetisch gefeiert. Sogar ein erst Vierjähriger mischte kräftig mit und zeigte, dass es hier nicht nur auf Muskelmasse ankommt. Die Atmosphäre um den Ring, der einen Mindestdurchmesser von 15 Metern haben muss, beim Gauder Fest aber deutlich größer war, kochte schnell über.