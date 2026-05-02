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Kräftemessen in Zell

Tiroler krönte sich erneut zum Gauder Hogmoar

Tirol
02.05.2026 20:15
Stefan Gastl vom Rangglerverein Brixental/Wildschönau holte sich beim Gauder Fest wie schon im ...
Stefan Gastl vom Rangglerverein Brixental/Wildschönau holte sich beim Gauder Fest wie schon im Vorjahr den begehrten Titel.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Was für „Kraftlackl“! 173 der stärksten Ranggler des Alpenraums zeigten beim Gauder Fest wieder einmal ihr Können. Der Titel bleibt in Tiroler Hand!

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Angespannte Muskeln, jede Menge Schweißperlen und eine Spannung, die  förmlich greifbar war: Beim Gauder Fest in Zell am Ziller schlug gestern wieder die Stunde der Ranggler.

Barfuß, im eigentlich reißfesten Leinengewand (nicht alle Hemden und Hosen blieben ganz) schenkten sich 173 Athleten in den verschiedenen Klassen nichts. Jeder Griff saß, jeder Wurf wurde von den über 3000 Zuschauern frenetisch gefeiert. Sogar ein erst Vierjähriger mischte kräftig mit und zeigte, dass es hier nicht nur auf Muskelmasse ankommt. Die Atmosphäre um den Ring, der einen Mindestdurchmesser von 15 Metern haben muss, beim Gauder Fest aber deutlich größer war, kochte schnell über.

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Hier ist einfach alles intensiver.

Athleten beim Gauder Fest

Titel wie ein Sieg am Hahnenkamm
Der Höhepunkt ließ nicht lange auf sich warten: Der Kampf um den begehrten „Gauder Hogmoar“ – präsentiert von der „Krone“ – brachte den Sportplatz endgültig zum Beben. 23 echte „Kraftlackl“ lieferten sich packende Duelle. „Für viele gilt dieser Titel als das Nonplusultra der Szene – ähnlich wie für Skifahrer der Triumph auf der Streif in Kitzbühel“, ist Toni Wurm, Organisator und Obmann des Zillertaler Ranggler- und Judovereins, überzeugt.

War von den spannenden Kämpfen begeistert und ließ sich ihre Zuckerwatte schmecken: Fan Enie aus ...
War von den spannenden Kämpfen begeistert und ließ sich ihre Zuckerwatte schmecken: Fan Enie aus Deutschland.(Bild: Christof Birbaumer)
Die „Hogmoars“ von morgen: Die Kleinsten im U6-Bewerb zeigten bereits ihr Ranggler-Talent und ...
Die „Hogmoars“ von morgen: Die Kleinsten im U6-Bewerb zeigten bereits ihr Ranggler-Talent und sorgten für Staunen.(Bild: Christof Birbaumer)
Drei echte Kraftmaschinen unter sich: Organisator Toni Wurm, Florian Lindner, 2016 der letzte ...
Drei echte Kraftmaschinen unter sich: Organisator Toni Wurm, Florian Lindner, 2016 der letzte „Gauder-Hogmoar“ aus dem Zillertal, und Walter Geisler, Obmann des Tiroler Ranggler-Verbandes (von links).(Bild: Christof Birbaumer)
Mehr als 3000 Schaulustige drängten sich um den Ring und jubelten über atembe- raubende Würfe ...
Mehr als 3000 Schaulustige drängten sich um den Ring und jubelten über atembe- raubende Würfe und spektakuläre Griffe. Die Stimmung kochte sogar zeitweise über.(Bild: Christof Birbaumer)
Auch einige Zuschauer ließen sich von den Rangglern anstecken und bestritten eigene (friedliche) ...
Auch einige Zuschauer ließen sich von den Rangglern anstecken und bestritten eigene (friedliche) Wettkämpfe.(Bild: Christof Birbaumer)
173 Athleten traten in den verschiedensten Klassen an
173 Athleten traten in den verschiedensten Klassen an(Bild: Christof Birbaumer)
Claus Meinert und Jasmin Steiner von der „Tiroler Krone“ überreichten dem stolzen „Gauder ...
Claus Meinert und Jasmin Steiner von der „Tiroler Krone“ überreichten dem stolzen „Gauder Hogmoar“ Stefan Gastl die begehrte Trophäe.(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)

Minutenlang ging es hin und her
Im Finale trafen zwei Top-Athleten aufeinander, die sich lange nichts schenkten. Minutenlang ging es hin und her, ehe sich Titelverteidiger Stefan Gastl vom Rangglerverein Brixental/Wildschönau mit einem Unentschieden – und dank Sieg im Halbfinale – erneut zum „Hogmoar“ krönte.

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Am Ende blieben nicht nur blaue Flecken, sondern vor allem große Momente. „Hier ist einfach alles intensiver“, hörte man immer wieder. Adrenalin, Emotionen und pure Leidenschaft machten das Ranggeln einmal mehr zum Herzstück des Gauder Festes.

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