Akkus im Haushalt: So brandgefährlich sind sie

Mechanische Belastungen können Akkus innerlich beschädigen – selbst dann, wenn äußerlich keine Kratzer oder Dellen zu sehen sind. Die empfindlichen Zellstrukturen im Inneren reagieren auf Druck, Stöße oder Biegung mit feinen Rissen oder Kurzschlüssen, die sich erst später in Überhitzung oder Brand äußern können. Auch extreme Temperaturen – ob Hitze im Sommerauto oder Frost im Winter – setzen Akkus zu, verkürzen ihre Lebensdauer und erhöhen das Risiko einer thermischen Reaktion. Diese wiederum führt zu einer Erhitzung des Akkus und einem möglichen Brand.