Ehemalige Diskothek öffnet bald wieder ihre Tore

Sie steckt derzeit in den Vorbereitungen, denn schon am 9. Mai sollen die Lokalitäten unter dem Namen „Paar 2.0“ öffnen. „Es ist noch einiges zu tun. Meine Kinder helfen mir bei den Umbauarbeiten. Wir haben vieles saniert. Besonders wichtig war es mir, die Tanzfläche zu vergrößern“, erzählt Sandra.