Ehemalige Diskothek öffnet bald wieder ihre Tore

Gute zwei Jahre hat die ehemalige Diskothek „Permuda“ in der Seeberg Straße bei Kühnsdorf leer gestanden. Nun weckt eine neue Pächterin das Gebäude aus dem Dornröschenschlaf.
Engagiert ist die neue Pächterin Sandra Toplitsch. Nicht weit weg von ihrer Heimat Eberndorf haucht sie der ehemaligen Diskothek „Permuda“ neues Leben ein. „Zuerst wollte ich nur vorn die kleine Imbissstube pachten, doch dann ist die Idee von einem Tanzlokal im dahinterliegenden Gebäude entstanden“, erzählt Sandra Toplitsch aus Eberndorf.
Untertags will sie Durchreisende mit regionalen Schmankerln wie Jause, Leberkässemmeln etc. stärken. Am Donnerstag, Freitag und Samstag sperrt sie den Tanzstadel auf.
„Es gibt hier in Kühnsdorf fast nichts mehr zum Fortgehen. Ich möchte mit dem Stadl den Leuten wieder etwas bieten“, so die 33-Jährige. Und auch Besitzer Ignaz Lach freut sich über die engagierte Pächterin.
Sie steckt derzeit in den Vorbereitungen, denn schon am 9. Mai sollen die Lokalitäten unter dem Namen „Paar 2.0“ öffnen. „Es ist noch einiges zu tun. Meine Kinder helfen mir bei den Umbauarbeiten. Wir haben vieles saniert. Besonders wichtig war es mir, die Tanzfläche zu vergrößern“, erzählt Sandra.
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