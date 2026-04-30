Wanderer trifft in Hohenems auf scheuen Wolf

Nach Ansicht der Jagdexperten des Landes besteht nach deren fachlicher Einschätzung keine akute Gefährdung für Menschen. Das betroffene Gebiet wird nun von Jägern und Forstmitarbeiter besonders beobachtet. Da der Breitenberg in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet Hohenems Reute liegt und die Gegend zugleich ein beliebtes Ausflugsgebiet ist, ersucht die Stadt Hohenems die Bevölkerung ausdrücklich um die Beachtung der geltenden Verhaltensregeln. Wer beim Wandern auf einen Wolf trifft, sollte Ruhe bewahren und keine Angst zeigen. In der Regel seien die Tiere sehr scheu und würden sich zurückziehen.