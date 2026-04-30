Wanderer trifft in Hohenems auf scheuen Wolf

Nach der Wolfssichtung vor zwei Tagen in Wald am Arlberg wurde am Mittwoch im Gemeindegebiet der Stadt Hohenems ein weiterer Beutegreifer gesehen. „Das Tier zeigte ein ruhiges und scheues Verhalten und suchte beim Zusammentreffen mit einem Wanderer umgehend das Weite“, hieß seitens der Stadt.
Nach Ansicht der Jagdexperten des Landes besteht nach deren fachlicher Einschätzung keine akute Gefährdung für Menschen. Das betroffene Gebiet wird nun von Jägern und Forstmitarbeiter besonders beobachtet. Da der Breitenberg in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet Hohenems Reute liegt und die Gegend zugleich ein beliebtes Ausflugsgebiet ist, ersucht die Stadt Hohenems die Bevölkerung ausdrücklich um die Beachtung der geltenden Verhaltensregeln. Wer beim Wandern auf einen Wolf trifft, sollte Ruhe bewahren und keine Angst zeigen. In der Regel seien die Tiere sehr scheu und würden sich zurückziehen.
Füttern Sie Wölfe niemals, weder zur Anlockung noch zum Beobachten oder Fotografieren.
Schützen Sie Kleinvieh bei Verdacht oder bestätigter Wolfspräsenz: tagsüber mit funktionstüchtigen Elektrozäunen und nachts durch Einstallen der Tiere.
Nehmen Sie Hunde und Katzen über Nacht ins Haus, insbesondere an abgelegenen Wohnplätzen wie Gehöften, Alpen, Maisäßen, Ferien- und Jagdhütten.
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