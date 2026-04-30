Technisches Problem sorgte für Zugausfälle

Einige Altach-Fans betroffen

Wer einen Fernverkehrszug von Bregenz Richtung Innsbruck nutzen wollte, dem blieb nichts anderes übrig, als die Dauer der Sperre abzuwarten. Diese Züge fuhren teils mit mehrstündiger Verspätung los. Betroffen von der Sperre waren auch einige Fans des SCR Altach, die vorzeitig zum Cupfinale nach Klagenfurt reisen wollten und am Bahnhof in Feldkirch standen.