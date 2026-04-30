Technisches Problem sorgte für Zugausfälle

Nichts ging mehr am Donnerstagfrüh um 1.30 Uhr auf der Strecke zwischen Bregenz und Dornbirn. Ein technisches Problem im Stellwerk Wolfurt stellte die Geduld der Bahnfahrer auf die Probe – insbesondere jene der Altacher Fußballfans, die zum Cupfinale nach Klagenfurt aufbrechen wollten.
„Es war eine langwierige Geschichte. Mehrere Techniker haben mit Hochdruck an dem Problem gearbeitet, das kurz vor 7 Uhr behoben worden war“, berichtet Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB. Betroffen waren vor allem die Pendler im Frühverkehr. Für sie wurde ein Schienenerstatzverkehr eingerichtet.
Einige Altach-Fans betroffen
Wer einen Fernverkehrszug von Bregenz Richtung Innsbruck nutzen wollte, dem blieb nichts anderes übrig, als die Dauer der Sperre abzuwarten. Diese Züge fuhren teils mit mehrstündiger Verspätung los. Betroffen von der Sperre waren auch einige Fans des SCR Altach, die vorzeitig zum Cupfinale nach Klagenfurt reisen wollten und am Bahnhof in Feldkirch standen.
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