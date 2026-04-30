Pleitegeier kreist über Höchster Unternehmen

Die KGS PV-Montage GmbH in Höchst (Vorarlberg) ist in finanzielle Schieflage geraten, das Konkursverfahren wurde bereits am Landesgericht Feldkirch eröffnet.
Über das Vermögen der KGS PV-Montage GmbH mit Sitz in Höchst wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV1870 berichtet. Das Unternehmen steht mit rund 90.000 Euro in der Kreide.
Als Gründe für die Miese wurden ein erheblicher Auftragsrückgang und eine daher zu niedrige Auslastung des vorhandenen Personals angeführt. Trotz Stabilisierungsmaßnahmen sei eine kostendeckende Fortführung des Betriebs nicht mehr möglich gewesen, heißt es. Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Horst Lumper in Bregenz bestellt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 18. Juni anmelden.
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