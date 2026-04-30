Pleitegeier kreist über Höchster Unternehmen

Als Gründe für die Miese wurden ein erheblicher Auftragsrückgang und eine daher zu niedrige Auslastung des vorhandenen Personals angeführt. Trotz Stabilisierungsmaßnahmen sei eine kostendeckende Fortführung des Betriebs nicht mehr möglich gewesen, heißt es. Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Horst Lumper in Bregenz bestellt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 18. Juni anmelden.