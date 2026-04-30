Minus 8 Prozent an der Zapfsäule im Ländle

Die Spritpreise sind seit Anfang April deutlich gesunken – auch Vorarlberger Autofahrer können wieder aufatmen. Es gibt aber noch einen anderen Hebel, um die Spritkosten zu drücken.
Für Autofahrer war der April ein guter Monat – zumindest relativ gesehen, sind doch die Preise an der Tankstelle wieder etwas gesunken. Der Durchschnittspreis von einem Liter Diesel lag am 29. April laut E-Control bei 1,964 Euro und damit um rund 24 Cent unter dem Preis vom 1. April, informiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Der Preis für einen Liter Eurosuper ging weniger stark zurück, nämlich um acht Cent gegenüber dem Monatsanfang auf 1,788 Euro. Im Bundesländer-Vergleich sind die Spritpreise in Vorarlberg nach Tirol am zweithöchsten. Bei Diesel um rund drei Cent höher als in der Steiermark, wo der Dieselpreis am niedrigsten ist und bei Eurosuper um rund fünf Cent höher als in Niederösterreich und Oberösterreich, wo Benzin derzeit am wenigsten kostet.
Angesichts drohender Lieferengpässe ruft der VCÖ dazu auf, Maßnahmen zur Reduktion des Spritverbrauchs umzusetzen. Denn eine Reduktion des Verbrauchs von sieben auf sechs Liter Diesel wirkt so, als würde der Spritpreis von 1,96 auf 1,68 Euro sinken, eine Reduktion auf fünf Liter wie eine Reduktion des Dieselpreises von 1,96 auf 1,40 Euro, rechnet Michael Schwendinger vom VCÖ vor. Und wer sich gerade ein neues Auto anschafft, sollte darauf achten, dass es nicht größer als wirklich nötig ist, denn schwere, übermotorisierte Modelle treiben den Verbrauch in die Höhe.
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