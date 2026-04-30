Minus 8 Prozent an der Zapfsäule im Ländle

Für Autofahrer war der April ein guter Monat – zumindest relativ gesehen, sind doch die Preise an der Tankstelle wieder etwas gesunken. Der Durchschnittspreis von einem Liter Diesel lag am 29. April laut E-Control bei 1,964 Euro und damit um rund 24 Cent unter dem Preis vom 1. April, informiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Der Preis für einen Liter Eurosuper ging weniger stark zurück, nämlich um acht Cent gegenüber dem Monatsanfang auf 1,788 Euro. Im Bundesländer-Vergleich sind die Spritpreise in Vorarlberg nach Tirol am zweithöchsten. Bei Diesel um rund drei Cent höher als in der Steiermark, wo der Dieselpreis am niedrigsten ist und bei Eurosuper um rund fünf Cent höher als in Niederösterreich und Oberösterreich, wo Benzin derzeit am wenigsten kostet.