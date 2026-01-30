Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Export-Erfolg

Mexiko setzt erneut auf Doppelmayr-Seilbahn

Vorarlberg
30.01.2026 12:45
So wird eine der Stationen in Puebla aussehen.
So wird eine der Stationen in Puebla aussehen.(Bild: Doppelmayr)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Vorarlberger Seilbahnunternehmen Doppelmayr kann sich über einen weiteren internationalen Erfolg freuen: In der Millionenstadt Puebla in Mexiko wird eine neue Seilbahn benötigt – Doppelmayr liefert. 

0 Kommentare

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr realisiert in der mexikanischen Stadt Puebla ein neues Seilbahnnetz. Man sei von der Regierung des Bundesstaates Puebla im Rahmen eines internationalen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt worden, dieses zu entwickeln, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Seilbahnnetz werde neun Stationen und vier Linien mit einer Gesamtlänge von 13,6 Kilometern umfassen, zum Auftragsvolumen gab es vorerst keine Angaben.

Das neue Seilbahnnetz der 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt werde die Stadtteile besser vernetzen, die Mobilität für Pendlerinnen und Pendler verbessern und deren Reisezeiten um die Hälfte verkürzen. Zum Start seien 154 Kabinen geplant, die mit rund 22 km/h rund 1000 Passagiere pro Stunde und Richtung transportieren. Bei wachsender Nachfrage könne auf bis zu 2500 Passagiere erhöht werden. Jede Kabine wird zehn Sitzplätze bieten.

Lesen Sie auch:
Doppelmayr wird mit der Cablebús Línea 5 weltweit neue Standards setzen.
Megaauftrag in Mexiko
Vorarlberger bauen größte urbane Seilbahn der Welt
08.01.2026
Premiere in Schweiz
Doppelmayr hat eine neue Superseilbahn entwickelt
07.11.2025

Nicht das erste Projekt in Mexiko
Das Projekt sei Teil der sozial ausgerichteten nationalen Mobilitätsstrategie der mexikanischen Regierung. „Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Doppelmayr, hochwertige, nachhaltige, sichere und innovative Lösungen zur Verbesserung der Mobilität im Land zu entwickeln und umzusetzen“, so Konstantinos Panagiotou, Geschäftsführer von Doppelmayr Mexiko. Der Vorarlberger Seilbahnbauer realisierte bereits die Linien 1 und 3 des Cablebus, die kürzlich vergebene Linie 5 in Mexico City sowie das Projekt Uruapan, das derzeit im Bundesstaat Michoacan gebaut wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 1°
Symbol starker Schneefall
Bludenz
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-1° / 4°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
-0° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
182.744 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
127.407 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
108.293 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Vorarlberg
Export-Erfolg
Mexiko setzt erneut auf Doppelmayr-Seilbahn
Neuer für Sturm
Es ist fix: Ingolitsch holt Ex-Schützling
Floriani-Einsatz
Defekter Computer löste einen Schwelbrand aus
Schönste Wanderrouten
Von der Poststation zum feinen Wintersportort
Cup gegen Sturm
Ein Halbfinale wäre Neuland für die Altacher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf