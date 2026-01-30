Mexiko setzt erneut auf Doppelmayr-Seilbahn

Das Vorarlberger Seilbahnunternehmen Doppelmayr kann sich über einen weiteren internationalen Erfolg freuen: In der Millionenstadt Puebla in Mexiko wird eine neue Seilbahn benötigt – Doppelmayr liefert.
Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr realisiert in der mexikanischen Stadt Puebla ein neues Seilbahnnetz. Man sei von der Regierung des Bundesstaates Puebla im Rahmen eines internationalen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt worden, dieses zu entwickeln, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Seilbahnnetz werde neun Stationen und vier Linien mit einer Gesamtlänge von 13,6 Kilometern umfassen, zum Auftragsvolumen gab es vorerst keine Angaben.
Das neue Seilbahnnetz der 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt werde die Stadtteile besser vernetzen, die Mobilität für Pendlerinnen und Pendler verbessern und deren Reisezeiten um die Hälfte verkürzen. Zum Start seien 154 Kabinen geplant, die mit rund 22 km/h rund 1000 Passagiere pro Stunde und Richtung transportieren. Bei wachsender Nachfrage könne auf bis zu 2500 Passagiere erhöht werden. Jede Kabine wird zehn Sitzplätze bieten.
Nicht das erste Projekt in Mexiko
Das Projekt sei Teil der sozial ausgerichteten nationalen Mobilitätsstrategie der mexikanischen Regierung. „Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Doppelmayr, hochwertige, nachhaltige, sichere und innovative Lösungen zur Verbesserung der Mobilität im Land zu entwickeln und umzusetzen“, so Konstantinos Panagiotou, Geschäftsführer von Doppelmayr Mexiko. Der Vorarlberger Seilbahnbauer realisierte bereits die Linien 1 und 3 des Cablebus, die kürzlich vergebene Linie 5 in Mexico City sowie das Projekt Uruapan, das derzeit im Bundesstaat Michoacan gebaut wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.