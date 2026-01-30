Mexiko setzt erneut auf Doppelmayr-Seilbahn

Nicht das erste Projekt in Mexiko

Das Projekt sei Teil der sozial ausgerichteten nationalen Mobilitätsstrategie der mexikanischen Regierung. „Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Doppelmayr, hochwertige, nachhaltige, sichere und innovative Lösungen zur Verbesserung der Mobilität im Land zu entwickeln und umzusetzen“, so Konstantinos Panagiotou, Geschäftsführer von Doppelmayr Mexiko. Der Vorarlberger Seilbahnbauer realisierte bereits die Linien 1 und 3 des Cablebus, die kürzlich vergebene Linie 5 in Mexico City sowie das Projekt Uruapan, das derzeit im Bundesstaat Michoacan gebaut wird.