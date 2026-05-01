Diebespärchen mit Falschgeld und Kupfer ertappt

Ein diebisches Pärchen aus Rumänien ging der Polizei am Donnerstagabend in Innsbruck ins Netz: Im Zuge einer Kontrolle konnte bei den Verdächtigen etwa kiloweise gestohlenes Kupfer sichergestellt werden. Auch Falschgeld hatte das Duo dabei.
Am frühen Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, gerieten die beiden Rumänen – Frau und Mann im Alter von 46 und 48 Jahren – ins Visier einer Polizeistreife. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten zunächst mehrere Kilogramm Kupferkabel auffinden.
Im Zuge einer Intensivkontrolle wurden unter anderem noch Falschgeldscheine sowie geringe Bargeldbeträge in unterschiedlichen Währungen entdeckt.
Die Ermittler von der Polizei
Doch damit nicht genug: „Im Zuge einer Intensivkontrolle wurden unter anderem noch Falschgeldscheine sowie geringe Bargeldbeträge in unterschiedlichen Währungen entdeckt“, heißt es von der Exekutive.
Kupfer aus Container gestohlen
Weitere Ermittlungen der Grenzpolizeiinspektion Innsbruck-Flughafen hätten letztlich ergeben, dass das Kupfer aus einem Container gestohlen worden war. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen.
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