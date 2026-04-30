Health issues
Here’s what really happened at the hospital with Palfrader
In early April, the popular cabaret artist and TV star Robert Palfrader (57) suddenly canceled all his appearances. “For health reasons,” was the explanation, but details remained under wraps. Now he has revealed to the “Krone” what was really going on.
It came as quite a shock when the popular cabaret and TV star canceled all his appearances in early April for health reasons. Even a hospital stay was not spared for the “Kaiser.” He didn’t reveal much about the details behind his withdrawal… until now.
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