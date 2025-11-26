Zauberhaft: Zum 1. Geburtstag wird Name gelüftet

Happy Birthday, Henry Thomas! Auf Hawaii feierten Thommy Ten & Amélie van Tass den ersten Geburtstag ihres magischen Sprösslings.
Hurra, schon ist er ein Jahr! Für unsere Magier Thommy Ten & Amélie van Tass gab es anlässlich des ersten Geburtstages ihres kleinen Sohnemanns auf Hawaii ordentlich was zu feiern. Als Geschenk für alle Fans und Neugierigen wurde zum Freudentag nun auch der Name des zauberhaften Sprösslings verraten: Henry Thomas!
Liebevolle Botschaft an den Nachwuchs
„Vor einem Jahr hat sich unser Leben für immer verändert. Du bist die größte Magie, die wir je erleben konnten“, freuen sich die stolzen Eltern. Ganz nebenbei begeistern sie das Publikum auf der tropischen US-Insel mit ihrer „Mind-Blowing“ Mental-Magie.
