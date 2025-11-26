Zauberhaft: Zum 1. Geburtstag wird Name gelüftet

Hurra, schon ist er ein Jahr! Für unsere Magier Thommy Ten & Amélie van Tass gab es anlässlich des ersten Geburtstages ihres kleinen Sohnemanns auf Hawaii ordentlich was zu feiern. Als Geschenk für alle Fans und Neugierigen wurde zum Freudentag nun auch der Name des zauberhaften Sprösslings verraten: Henry Thomas!