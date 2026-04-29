A crucial player
PSG in shock! Hakimi to miss Bayern rematch
It had already been feared before the final whistle of the match of the century between Paris Saint-Germain and FC Bayern Munich, and now it seems to be coming true: PSG superstar Achraf Hakimi is expected to miss the return leg in Munich due to injury!
Despite the French side’s squad worth hundreds of millions of euros, the question remains whether the Moroccan winger can even begin to be replaced…
Thigh muscle tear
Hakimi’s injury has not yet been officially announced, but according to “RMC Sport,” he has suffered a torn muscle fiber in his thigh.
Tackle with Konrad Laimer
It all happened during a tackle with Konrad Laimer, as he tried to steal the ball from the Austrian Bayern player deep in the opponent’s half.
He took one step too far, there was a snap, and the PSG player immediately grabbed the back of his thigh.
Bitter: Since the French side had already used up their substitution quota, Hakimi had to tough it out on the field for the remaining minutes until the final whistle—undoubtedly not particularly healthy either…
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