Heavy suspension confirmed
13-game suspension for goalkeeper after punching opponent!
Quick response to a foolish act: Goalkeeper Esteban Andrada will miss the next 13 games for his club, Real Zaragoza, “thanks” to a violent outburst involving a punch! This was announced by the Spanish Football Federation (RFEF) ...
The 35-year-old Argentine received a yellow-red card last Sunday, which automatically results in a one-game suspension—he was then suspended for an additional twelve games for the violent conduct that followed his ejection...
Andrada completely lost his temper during the second-division relegation clash at SD Huesca—a derby in the Aragon region. He knocked down the opposing captain, Jorge Pulido, with a punch.
“Historic penalty”
The incident was hotly debated on social media, and Spanish TV stations repeatedly showed and commented on it. Most Spanish sports newspapers described the penalty now imposed as “historic.”
What happened? The visitors were trailing 0-1 in the eighth minute of stoppage time and were pushing for the equalizer. When the referee reviewed a play via VAR, Andrada confronted him.
Huesca captain Pulido stepped in front of the goalkeeper and was forcefully shoved aside by him. Andrada was then shown a second yellow card—and lost his temper. After he threw a punch, chaos erupted on the field.
At times, the police intervened before the situation finally calmed down after a few minutes and two more red cards. Afterward, Andrada expressed remorse.
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