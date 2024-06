2,3 km großer Asteroid rast an der Erde vorbei

Demnach fliegt am Donnerstag der Asteroid UL21, der einen Durchmesser von rund 2,3 Kilometern hat, in rund 6,6 Millionen Kilometern Entfernung - das entspricht in etwa der 17-fachen Distanz zwischen Erde und Mond – an der Erde vorbei. Bei einem Einschlag hätte ein Asteroid dieser Größenordnung katastrophale Folgen.