WM-Experten: „Wollen die Euphorie transportieren“

Herzog war selbst jahrelang als Spieler und Trainer in den USA tätig und freut sich auf die Rückkehr. „Ich bin jeden Tag vor Ort beim österreichischen Nationalteam.“ Worauf kommt es in seiner Expertenrolle besonders an? „Fehler sind menschlich und man muss auch über sich selbst lachen können.“ Seine ORF-Expertenpremiere gibt indes Andreas Ivanschitz, der sich vor allem auf die Zusammenarbeit mit der Kollegenschaft freut. „Das Zusammenspiel zwischen Moderatoren und Experten ist wichtig, wir müssen insgesamt ein gutes Team sein.“ Um die Expertisen zu schärfen, wurde sogar ein Workshop mit bekannten Sportreportern abgehalten. „Da gab es interessante Inputs und ich konnte viel für mich mitnehmen.“