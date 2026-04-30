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Im Sommer im ORF

WM-Experten: „Wollen die Euphorie transportieren“

Unterhaltung
30.04.2026 05:00
Das österreichische Fußball-Nationalteam entfacht große Euphorie im ganzen Land – ex-Stars und ...
Das österreichische Fußball-Nationalteam entfacht große Euphorie im ganzen Land – ex-Stars und Experten wollen es der Truppe gleichtun.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Am 11. Juni startet die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA und der ORF rüstet sein Team mit mächtig Manpower. Alte und neue Top-Experten sollen für geballte Kompetenz sorgen und die WM umfassend und aus allen möglichen Blickwinkeln betrachten.

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Die österreichische Meisterschaft und die Champions League biegen gerade in ihre Zielgeraden ein, aber in nicht einmal eineinhalb Monaten startet am 11. Juni das wichtigste Sportgroßereignis des Jahres – die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA. Erstmals seit 1998 auch wieder mit der österreichischen Nationalelf, was die beiden übertragenden TV-Sender ORF und ServusTV auf Trab hält.

Im modernen ÖFB-Campus in der Wiener Seestadt präsentierte der ORF dabei neben dem etablierten Moderationsgespann seine geballte Expertenriege. Zu den gewohnten Gesichtern Herbert Prohaska, Viktoria Schnaderbeck, Roman Mählich, Helge Payer und Michael Liendl gesellt sich eine ganze Armada an neuen kompetenten Gesichten. Allen voran Rapid-Legende Andreas Herzog, der bei der letzten WM mit Österreich 1998 noch selbst Strippenzieher im Mittelfeld war. Gemeinsam mit Rainer Pariasek ist er selbst in den USA vor Ort. „Ich möchte den Leuten mit meinem Fachwissen Situationen erklären und dabei ein bisschen Schmäh mitliefern“, erzählt er der „Krone“, „die richtige Mischung aus Unterhaltung und Expertise macht es aus.“

Die vollständige Expertenrunde mit den alten Hasen und allen Neulingen.
Die vollständige Expertenrunde mit den alten Hasen und allen Neulingen.(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Herzog war selbst jahrelang als Spieler und Trainer in den USA tätig und freut sich auf die Rückkehr. „Ich bin jeden Tag vor Ort beim österreichischen Nationalteam.“ Worauf kommt es in seiner Expertenrolle besonders an? „Fehler sind menschlich und man muss auch über sich selbst lachen können.“ Seine ORF-Expertenpremiere gibt indes Andreas Ivanschitz, der sich vor allem auf die Zusammenarbeit mit der Kollegenschaft freut. „Das Zusammenspiel zwischen Moderatoren und Experten ist wichtig, wir müssen insgesamt ein gutes Team sein.“ Um die Expertisen zu schärfen, wurde sogar ein Workshop mit bekannten Sportreportern abgehalten. „Da gab es interessante Inputs und ich konnte viel für mich mitnehmen.“

Eine Expertenpremiere feiert die ehemalige Teamspielerin Jasmin Eder. „Ich werde über alle Teams viel recherchieren und mich überall erkundigen. Der ORF gibt uns super Möglichkeiten, um an Daten zu kommen und uns bestmöglich vorbereiten zu können.“ Eder sieht das Spiel aus emotionaler Sicht und würde sich vom Erfolg des Teams mitreißen lassen. „Die Emotionen sind einzigartig. Der Fußball macht was mit den Menschen. Es ist wichtig, Euphorie zu transportieren.“

Alina Zellhofer moderierte die Pressekonferenz am ÖFB-Campus in der Seestadt, wo die Experten ...
Alina Zellhofer moderierte die Pressekonferenz am ÖFB-Campus in der Seestadt, wo die Experten vorgestellt wurden.(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Auch Peter Stöger kennt die WM noch als Spieler (1998) und gibt beim größten Ballesterer-Ereignis der Welt nun seinen Senf von außen dazu. „Ich sehe die Rolle des Analytikers nicht als Bühne, um mich in irgendeiner Form zu profilieren, sondern um etwas Verständnis in die Wohnzimmer zu bringen.“ Emotionen bei österreichischen Erfolgen seien auch in seiner Position willkommen. „Es wäre ja absurd, würde man da nicht parteiisch sein.“ Angeführt wird die Truppe von Urgestein Herbert Prohaska. „Tipps gebe ich keine“, schmunzelt er, „sie verstehen selbst genug vom Fußball.“ Und wann hätte er seinen ganz persönlichen „I wer naarisch“-Moment? „Wenn wir ins Viertelfinale einziehen – dann kann es passieren.“

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