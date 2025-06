Risikowölfe nach Befehl zum Abschuss verschwunden

Was wurde aus dem „lästigen“ Wolf von Weitersfelden, der Mitte Mai dreimal hintereinander von Bauern verjagt werden musste? Er war nahe an Höfe gegangen, in Weiden „eingebrochen“ und mitten unter den Tieren gestanden. Als dann die offizielle Abschusserlaubnis kam, war der Wolf auf einmal ruhig und unauffällig. Nun ist er übrigens wieder offiziell geschützt, die Abschussfrist ist ausgelaufen. Ähnlich war es übrigens auch im März in St. Oswald bei Haslach gewesen. Auch hier hatte sich ein Wolf mehrmals sehr auffällig und ungeniert den Menschen genähert und war dann plötzlich unscheinbar, beziehungsweise verschwunden, nachdem der Abschuss angeordnet wurde.