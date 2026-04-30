Julian genießt mit seinem Rennrad jede Heimfahrt

Langdistanzen waren sein Reiz, seit er nach der Corona-Zeit die Freude am Radfahren entdeckt hatte. Die Neugierde war im Weinviertel nicht zu stillen – der 19-jährige Julian erweiterte den Aktionsradius und auch die Distanzen, die er mit den Öffis zu immer anderen Zielen zurücklegt; retour geht es mit seinem schnellen Drahtesel.
Julian Unger plant seine Radtouren schon in gewisser Weise. Aber nur so, dass er mit den Öffis ein – in einem Tag zu bewältigendes – Ziel ansteuern kann und dort mit seiner „Rennmaschine“ den Rückweg startet. Der Grund, warum sich der Jugendliche immer neue Ziele, sprich Retourstrecken, Richtung Heimat setzt? „Weil ich neugierig bin und auf der Rückfahrt auch die Gegend erleben will“, antwortet der 19-Jährige spontan. Und abseits bekannter Rundfahrten ist es „auf den Strecken der Reiz der Überraschung, zu erfahren: Was ist hinter der nächsten Kurve, nach der Waldpassage? Das finde ich spannend – dieses ,System’ taugt mir ganz einfach.“
Julian setzt sich sein Ziel immer weiter weg – das geht mit Übernachtung
Der Biker setzt die Distanzen immer weiter an: „Anreise und Rückfahrt gehen sich an einem Tag oft nicht mehr aus. Dann schaue ich mir den Ort an, am nächsten Tag geht es zurück.“ Es sind bereits meist um die 250 Kilometer, die er dann in die Pedale treten muss. Julian, fast euphorisch: „Bei einem Stopp spontan mit Leuten ins Gespräch zu kommen, macht einen weiteren Reiz des Bikens aus.“
Veranstaltungstipp vom „Biker der Saison“: die Wolkersdorfer Radparade
Die Radlobby Wolkersdorf, die Julian zum „Biker der Saison“ ernannt hat, veranstaltet am 9. Mai eine Radparade am Hauptplatz – Treffpunkt für die große traditionelle Rundfahrt ist um 10 Uhr.
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