Julian genießt mit seinem Rennrad jede Heimfahrt

Julian setzt sich sein Ziel immer weiter weg – das geht mit Übernachtung

Der Biker setzt die Distanzen immer weiter an: „Anreise und Rückfahrt gehen sich an einem Tag oft nicht mehr aus. Dann schaue ich mir den Ort an, am nächsten Tag geht es zurück.“ Es sind bereits meist um die 250 Kilometer, die er dann in die Pedale treten muss. Julian, fast euphorisch: „Bei einem Stopp spontan mit Leuten ins Gespräch zu kommen, macht einen weiteren Reiz des Bikens aus.“