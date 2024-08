„Wollt ihr wirklich die ganze Wahrheit hören?“

Es ist noch nicht einmal Mittag, schon knallt die Hitze erbarmungslos auf den Asphalt. Sebastian (32) nimmt einen Schluck von seinem Bier und zündet sich eine Zigarette an. Er und sein Kumpel Gerald (35) schlagen gemeinsam die Zeit tot. „Ich lebe seit drei Jahren auf der Straße. Im Winter schlafe ich in der Fahrradgarage hier am Hauptbahnhof, im Sommer im Park. Aber da bin ich schon beklaut worden. Da war dann alles weg, mein Rucksack, meine Dokumente, die paar Dinge zum Anziehen“, schüttelt Gerald den Kopf.