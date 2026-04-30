Mega-Genossenschaft mit 4500 Mitgliedern entsteht

700 Mitarbeiter in 21 Ortschaften betroffen: Vereinigung von der Lagerhäuser Gmünd-Vitis und Waidhofen an der Thaya soll bereits im Juni nach Beschluss in Genossenschaftssitzung erfolgen.
Das Waldviertel ist das Land der großen Lagerhäuser. So soll es nun ab Juni neben Zwettl mit circa 1000 Mitarbeitern ein weiteres großes Haus mit 700 Mitarbeitern an 21 Standorten geben. Mit dem geplanten Zusammenschluss würden beide Häuser auf die steigenden Anforderungen reagieren, heißt es in einer Aussendung.
Ziel ist es, gemeinsam die wirtschaftliche Stabilität auszubauen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und eine solide Grundlage für künftige Investitionen zu schaffen. „Es geht uns darum, das Lagerhaus in der Region auch in Zukunft als starken, verlässlichen Begleiter im Alltag der Betriebe weiterzuentwickeln“, betonen die Genossenschaftsobmänner Hermann Lauter (Lagerhaus Gmünd-Vitis) und Albin Haidl (Waidhofen an der Thaya) unisono. Man sei zuversichtlich, dass die 4500 Mitglieder als Eigentümer dem Beschluss im Juni zustimmen. Jährlich wird gemeinsam ein Umsatz von 200 Millionen Euro erwirtschaftet.
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