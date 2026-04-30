Mega-Genossenschaft mit 4500 Mitgliedern entsteht

Ziel ist es, gemeinsam die wirtschaftliche Stabilität auszubauen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und eine solide Grundlage für künftige Investitionen zu schaffen. „Es geht uns darum, das Lagerhaus in der Region auch in Zukunft als starken, verlässlichen Begleiter im Alltag der Betriebe weiterzuentwickeln“, betonen die Genossenschaftsobmänner Hermann Lauter (Lagerhaus Gmünd-Vitis) und Albin Haidl (Waidhofen an der Thaya) unisono. Man sei zuversichtlich, dass die 4500 Mitglieder als Eigentümer dem Beschluss im Juni zustimmen. Jährlich wird gemeinsam ein Umsatz von 200 Millionen Euro erwirtschaftet.