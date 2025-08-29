Wilderer-Serie: Nun legen sich Jäger auf die Lauer

Auch die örtliche Jägerschaft hat die Suche nach dem unbekannten Täter intensiviert: „Die Menschen dort sind aufmerksam und gewarnt. Es werden spezielle Kontrollfahrten in den Revieren durchgeführt, Wildkameras aufgehängt“, weiß Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner. Er kann sich durchaus vorstellen, dass mehrere Täter am Werk sind. „Das Gebiet ist sehr groß, und es braucht Revierkenntnisse für die Taten. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Wilderer oft keine Einzeltäter sind“, sagt Sieghartsleitner.“