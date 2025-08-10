Brutale Wilderer treiben im Innviertel ihr Unwesen

Mit Kleinkaliber-Gewehren

Neben dem finanziellen Schaden durch die illegalen Tötungen für die Jagdgesellschaften bleibt auch der Vorwurf der Tierquälerei gegen den oder die Täter. „Alle Tiere wurden mit Kleinkaliber-Gewehren erlegt, welche nicht für Rehwild geeignet sind, sondern nur für Tauben oder Hasen. Einem ausgebildeten Jäger ist es nicht erlaubt, damit auf Rehe zu schießen. Im Idealfall ist das Tier sofort tot – doch das ist bei dem ,falschen’ Kaliber nicht gesichert.“