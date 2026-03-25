Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher

Am Donnerstag- und Freitagabend gelten Ausnahmen bis 22 Uhr. Das ist das ägyptische Wochenende, die Arbeitswoche beginnt regulär am Sonntag. In zentralen Gegenden der Hauptstadt Kairo und in beliebten Urlaubsorten schließen viele Geschäfte, Bars und Restaurants üblicherweise erst gegen 1 oder 2 Uhr nachts. Nun soll aufgrund der steigenden Energiepreise auch die Beleuchtung an Straßen und Werbetafeln reduziert werden.