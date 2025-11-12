Teuerung lässt die Armut in Österreich wachsen

Die Inflation setzt mittlerweile fast jedem zweiten Österreicher täglich zu. 47 Prozent müssen sich aufgrund der Teuerung im Alltag einschränken, etwa beim Lebensmitteleinkauf. 42 Prozent machen sich Sorgen, dass sie sich die Wohn- und Energiekosten nicht mehr leisten können. Über 22 Prozent können sich den jährlichen Urlaub nicht leisten und 20 Prozent müssen auf regelmäßige Freizeitaktivitäten verzichten.