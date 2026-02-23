Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Vorsorgestudie

Sorge wegen Altersarmut: Düsterer Blick in Zukunft

Tirol
23.02.2026 12:10
Altersarmut ist leider weit verbreitet.
Altersarmut ist leider weit verbreitet.(Bild: kasto - stock.adobe.com)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Werde ich einmal genügend Pension erhalten, um leben zu können? Diese Frage hat sich wohl jeder schon mal gestellt. Zweifel und Pessimismus überwiegen. Die Ergebnisse einer aktuellen Vorsorgestudie kann man jedenfalls als Weckruf an die Politik interpretieren.

0 Kommentare

Erste Bank, Sparkassen und Wiener Städtische Versicherung haben das Marktforschungsinstitut IMAS mit einer Studie beauftragt, die Fragen zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur persönlichen Altersvorsorge nachging. Die Ergebnisse sind überaus spannend und ein Weckruf an die Politik.

Pessimismus überwiegt
Demnach erwarten in Tirol in den kommenden Monaten 62 Prozent eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der eigenen Lebensqualität. Weitere 26 Prozent rechnen damit, dass alles so bleibt, wie es bisher ist. Lediglich elf Prozent der Befragten glauben hingegen an eine Verbesserung der Situation.

Zitat Icon

Mit 74 Prozent zweifeln knapp drei Viertel der Befragten daran, einmal eine ausreichend hohe Pension vom Staat zu erhalten.

Sonja Brandtmayer, Wiener Städtische

Noch schlimmer sieht es beim Blick auf den Ruhestand aus. „Mit 74 Prozent zweifeln knapp drei Viertel der Befragten daran, einmal eine ausreichend hohe Pension vom Staat zu erhalten“, führt Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen, dazu aus.

Brandtmayer (Wiener Städtische) und Götz (Tiroler Sparkasse).
Brandtmayer (Wiener Städtische) und Götz (Tiroler Sparkasse).(Bild: Thomas Steinlechner)

Tiroler legen monatlich 225 Euro auf die Seite
Stark ausgeprägt sind auch die Sorgen vor der Altersarmut. 40 Prozent schätzen das Risiko, im Alter von Armut betroffen zu sein, als sehr hoch bzw. hoch ein. Sieben von zehn Befragten gehen deswegen davon aus, auch im Alter weiterarbeiten zu müssen.

Die beliebtesten Anlage-Formen
Wie sehen die Gegenstrategien der Tirolerinnen und Tiroler aus? Zu den bevorzugten Anlage-Formen zählen Sparkonto (57%), Lebensversicherung (38%) sowie Wertpapiere (28%). Es folgen das Bausparen und die Veranlagung in Fondssparpläne (jeweils 21%), gefolgt von Gold (16%) und Immobilien (10%).

Lesen Sie auch:
Beim AMS waren zuletzt deutlich mehr Langzeitbeschäftigungslose gemeldet.
Krone Plus Logo
100.000 Betroffene
Über ein Jahr ohne Job: Wer höchst gefährdet ist
22.02.2026
Kampf gegen Armut
Steigende Preise belasten: Wer besonders leidet
01.01.2026

Laut Patrick Götz, dem Vorstand der Tiroler Sparkasse, „bewegt sich der durchschnittliche Betrag, den die Menschen in die persönliche Pensionsvorsorge investieren, mit 225 Euro pro Monat auf einem hohen Niveau“. Demzufolge investieren Männer dabei mit 265 Euro pro Monat im Schnitt immer noch deutlich mehr als Frauen mit 179 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
23.02.2026 12:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Nicht immer bekommt die Stadt unrechtmäßig ausgezahlte Gelder zurück.
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.325 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
160.515 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.394 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3279 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
740 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf