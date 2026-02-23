Sorge wegen Altersarmut: Düsterer Blick in Zukunft

Tiroler legen monatlich 225 Euro auf die Seite

Stark ausgeprägt sind auch die Sorgen vor der Altersarmut. 40 Prozent schätzen das Risiko, im Alter von Armut betroffen zu sein, als sehr hoch bzw. hoch ein. Sieben von zehn Befragten gehen deswegen davon aus, auch im Alter weiterarbeiten zu müssen.