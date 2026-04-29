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VdB and Wolf as bait

Multi-million-dollar scam using fake profiles of Armin Wolf

Nachrichten
29.04.2026 09:44
(Bild: Hira/peopleimages.com – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Austrian investigators, in collaboration with Albanian authorities, have uncovered a multi-million-euro international internet fraud scheme involving fake celebrity news. Three call centers were raided in Albania—victims were reportedly persuaded to invest based on false information about celebrities, such as Austrian President Alexander Van der Bellen or ORF presenter Armin Wolf.

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The Federal Criminal Police Office’s operation was carried out with the support of Europol and Eurojust. The investigation lasted two years. The losses amount to at least 50 million euros. 900,000 euros were recovered. Ten people were arrested. Austrians were also among the victims.

The identities of well-known figures such as Federal President Alexander Van der Bellen and ORF presenter Armin Wolf were used for the fraud.

(Bild: Hira/peopleimages.com – stock.adobe.com)

Fake VdB Promoted Investment Project
Last year, for example, the Ministry of Finance warned of a fake news website and a deepfake video featuring Federal President Alexander Van der Bellen. The video promoted a purported investment project, luring investors with a supposedly guaranteed income of 20,000 euros. Federal President Alexander Van der Bellen was allegedly promoting this as well—though it turned out to be a fake video.

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