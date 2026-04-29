Frau geriet mit Haaren in Zapfwelle von Traktor

Beim Ankuppeln einer Arbeitsmaschine an einen Traktor kam es am Dienstag in Zirl zu einem Unfall, bei dem eine 28-jährige Frau erheblich verletzt wurde.
Am Dienstag gegen 8.30 Uhr kam es in Zirl zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.
Ein 64-jähriger Mann war mit der 28-jährigen Frau mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Der Mann wollte an seinem Traktor eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine anhängen. Die Frau war ihm dabei behilflich.
Unbestimmten Grades verletzt
Beim Ankuppeln der Arbeitsmaschine geriet die Frau mit den Haaren in die Zapfwelle und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
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