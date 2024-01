Pudertanz: „Fühlte mich da oben wie ein Rockstar“

Der Pudertanz beim Start der Kulturhauptstadt in Bad Ischl bleibt noch immer in aller Munde. Vera Rosner aber hat eine ganz andere Sicht, denn sie stand oben auf der Bühne und machte mit. Im „Krone“-Interview berichtet die Rollstuhl-Tänzerin, wie sie die Performance in der eisigen Kälte erlebte und was ihr durch den Kopf ging.