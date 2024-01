Nackter „Pudertanz“ sorgt für heftige Reaktionen

Das sagt die Choreografin

Und die Choreografin selbst? Doris Uhlich in einem Statement: „Die Welt hat viele Körper und in den Arbeiten sieht man diese vielen Körper. Was uns alle Menschen in der Welt verbindet, wir werden nackt geboren, egal aus welchem Kulturkreis wir stammen. Jeder Körper ist schön.“