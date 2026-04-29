„Bunte“ Zaya sorgte für viele besorgte Beobachter

Substanz wurde untersucht und als nicht umweltbedenklich eingestuft

Sofort ging man daran, der Zusammensetzung der Substanz auf den Grund zu gehen. Aus dem Büro von Mistelbachs Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler war zu erfahren, dass man rasch Entwarnung geben konnte: „Es handelte sich um ein ungefährliches Mittel, das durch Verdünnungsmaßnahmen innerhalb von zwei Stunden ausgeschwemmt werden konnte.“ Bis dahin hatten sich allerdings an den Brücken zahlreiche verwunderte Passanten versammelt.