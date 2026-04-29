Junge Tüftler aus Tirol zeigten ihre kreative Ader

Kreative und innovative Facharbeiten von Tiroler HTL-Schülern wurden beim „Be the Best“-Wettbewerb ausgezeichnet. Ein Holzrennrad, das den Einsatz von Carbon reduziert, belegte den ersten Platz.
Ihr kreatives Potenzial stellten junge Tiroler beim „Be the Best“-Wettbewerb unter Beweis. Bei der vom Förderverein Technik Tirol ins Leben gerufenen Veranstaltung werden jedes Jahr die besten Diplom- und Facharbeiten prämiert, die an HTL-Schulen entstehen.
Heuer ging der Wettbewerb, an dem insgesamt 35 Teams teilnahmen, zum 17. Mal über die Bühne. Laut den Veranstaltern „ein Einreichrekord“. Die acht besten Teams durften ihre Projekte einer Fachjury vorstellen und vor einem großen Publikum präsentieren.
Ausschlaggebend, um es auf das Podest zu schaffen, waren die Kriterien Kreativität, interdisziplinäre Zusammenhänge, technischer Inhalt, Umsetzung sowie die Präsentation.
Vom Holzrennrad bis ...
Die stolzen Sieger auf dem ersten Platz sind Vincenz Sonderegger und Adrian Müller von der HTL Imst. Die beiden jungen Tüftler entwickelten ein Holzrennrad. Durch ein neues Fertigungskonzept, bei dem der natürliche Rohstoff als formgebende Struktur und äußere Schutzschicht dient, wurde der Einsatz von Carbon auf ein notwendiges Minimum reduziert.
Auf den zweiten Platz schafften es Tobias Regensburger und Lukas Plattner, die ebenfalls die HTL Imst besuchen. In ihrem Projekt „Holsense“ produzierten sie ein physisches Lernobjekt, das Sinne, Motorik und Kognition vernetzt. Es fördert die frühkindliche Entwicklung gezielt und spielerisch, indem es taktile Reize, feinmotorische Anforderungen und kognitive Herausforderungen stetig variiert.
... zum Großraum-3D-Drucker
Mit ihrem „Deltra – Großraum-3D-Drucker“ schafften es Nico Zehetner und Dominik Fiegl von der HTL Anichstraße auch noch auf das Stockerl. Der Drucker wird für den Praxisunterricht der Abteilung Biomedizin und Gesundheitstechnik eingesetzt, um die Forschung und den Bau von Exoskeletten und Sensorik am menschlichen Körper zu unterstützen.
Die drei Siegerteams dürfen sich demnächst über eine Gemeinschaftsreise in eine europäische Hauptstadt freuen. Laut der Jury „war die Qualität der Einreichungen zum diesjährigen Wettbewerb auf einem überaus hohen Niveau“.
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