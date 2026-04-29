Junge Tüftler aus Tirol zeigten ihre kreative Ader

... zum Großraum-3D-Drucker

Mit ihrem „Deltra – Großraum-3D-Drucker“ schafften es Nico Zehetner und Dominik Fiegl von der HTL Anichstraße auch noch auf das Stockerl. Der Drucker wird für den Praxisunterricht der Abteilung Biomedizin und Gesundheitstechnik eingesetzt, um die Forschung und den Bau von Exoskeletten und Sensorik am menschlichen Körper zu unterstützen.