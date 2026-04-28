Während Frau ablenkte, stahl Kollegin Halsketten

Ein diebisches Duo dürfte es am Montag wohl auf Halsketten in einem Geschäft in Zirl (Innsbruck-Land) abgesehen haben. Während eine der beiden die Verkäuferin ablenkte, griff ihre Kollegin zu.
Zum Vorfall kam es am Montag gegen 11.30 Uhr. Dort stahl eine bislang unbekannte Täterin in einem Geschäft in Zirl mehrere Halsketten. Sie hatte dabei leichte Beute, da ihre Kollegin für Ablenkung sorgte.
Die zweite, ebenfalls noch unbekannte Täterin, lenkte die Angestellte des Geschäfts ab. Es entstand ein Schaden in bislang noch unbekannter Höhe.
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