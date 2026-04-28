Alkolenker raste durch Tirol: Schein und Pkw weg

Besonders eilig hatte es ein 48-jähriger Einheimischer am Montagabend auf der Zillertalbundesstraße in Tirol! Der Mann überholte mehrmals bei Überholverbot und war obendrein um 75 km/h zu schnell. Zuvor dürfte er auch noch zu tief ins Glas geschaut haben.
Der 48-Jährige war gegen 21 Uhr auf der Zillertalbundesstraße taleinwärts unterwegs. Dort fiel er einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf. Der Lenker überholte mehrmals im beschilderten Überholverbot und fuhr obendrein mit stolzen 175 statt den erlaubten 100 km/h.
Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Raser stoppen. „Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurden bei dem 48-jährigen Lenker deutliche Alkoholisierungssymptome festgestellt“, schildert die Polizei.
Stark alkoholisiert, Schein und Pkw futsch
Ein Alkotest bestätigte dies schließlich: Der Lenker war stark alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Auch sein Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.
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