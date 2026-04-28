Flüssigkeit aus Maschine traf Arbeiter im Gesicht

Böser Arbeitsunfall am Montag in Kaltenbach (Tiroler Bezirk Schwaz)! Ein Arbeiter (37) wurde von einer Flüssigkeit getroffen, die aus einer Maschine mit hohem Druck ausgetreten war. Er wurde dabei verletzt.
Zum Vorfall kam es gegen 10.40 Uhr in Kaltenbach. Dort führte der 37-jährige Einheimische in einer Firma Einstellungsarbeiten an einer Maschine durch.
Nach ersten Erkenntnissen dürfte aus der Maschine aufgrund einer Fehlbedienung mit hohem Druck Flüssigkeit ausgetreten sein. Diese traf den Mann im Gesicht.
Mit Heli in Klinik
Er zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.
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