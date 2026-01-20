Hells Angels-Party im Visier der Spezialfahnder

Auch die Kärntner Polizei zieht durchaus eine positive Bilanz: „Es gab keine besonderen Vorkommnisse rund um das Event.“ Wie bei jeder Großveranstaltung sei auch in diesem Fall die Verkehrspolizei verstärkt im Einsatz gewesen. Aber nicht nur auf den Straßen: Laut „Krone“-Infos waren (wie auch beim jährlichen Harley-Treffen am Faaker See) ebenso Spezialfahnder aus dem Bereich organisierte Kriminalität vor Ort.