Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Event im Lavanttal

Hells Angels-Party im Visier der Spezialfahnder

Kärnten
20.01.2026 19:00
Rund 1500 Mitglieder der berüchtigten Hells Angels feierten jüngst in Wolfsberg.
Rund 1500 Mitglieder der berüchtigten Hells Angels feierten jüngst in Wolfsberg.(Bild: AFP)
Porträt von Klaus Loibnegger
Porträt von Elena Überbacher
Von Klaus Loibnegger und Elena Überbacher

An die 1500 Hells Angels-Biker aus der ganzen Welt feierten am vergangenen Wochenende in Wolfsberg – auch Fahnder mischten sich laut „Krone“-Infos unter das Partyvolk.

0 Kommentare

Großes Aufsehen am vergangenen Wochenende im Lavanttal: Der Motorradclub Hells Angels Österreich lud anlässlich seines 50-jährigen Bestehens im Veranstaltungszentrum KUSS in Wolfsberg zur großen Privatparty. Geschlossene Gesellschaft – Zutritt nur mit persönlicher Einladung, versteht sich.

Geschlossene Biker-Gesellschaft im Veranstaltungszentrum KUSS in Wolfsberg.
Geschlossene Biker-Gesellschaft im Veranstaltungszentrum KUSS in Wolfsberg.(Bild: Evelyn Hronek)

Und diesem Ruf sind über 1500 Mitglieder des berühmt berüchtigten Biker-clubs aus der ganzen Welt gefolgt. Nicht nur um zu feiern, sondern auch um dem jüngst an einer schweren Krankheit verstorbenen Wiener Hells Angels-Boss Helmut S. zu gedenken. Ein Event, das Gastronomie und Hotellerie in den Bezirken Klagenfurt, Völkermarkt und Wolfsberg erfreute.

„Sehr zuvorkommend und höflich“
Die Zimmer waren ausgebucht, und die Getränke gingen nur so über die Theke. Probleme habe es keine gegeben: „Ich war mehr als positiv überrascht, wie sich die Gäste verhalten haben. Sie waren sehr zuvorkommend und höflich. Es hat keine Probleme gegeben“, berichtet Hans Miklau, Besitzer des Jagerwirt in Völkermarkt. 

Zitat Icon

„Aus unserer Sicht war die Feier eine äußerst gelungene und hervorragend organisierte Veranstaltung. Alle im Konzept vereinbarten Punkte wurden eingehalten.“

so die Wolfsberger Stadtwerke

Auch die Kärntner Polizei zieht durchaus eine positive Bilanz: „Es gab keine besonderen Vorkommnisse rund um das Event.“ Wie bei jeder Großveranstaltung sei auch in diesem Fall die Verkehrspolizei verstärkt im Einsatz gewesen. Aber nicht nur auf den Straßen: Laut „Krone“-Infos waren (wie auch beim jährlichen Harley-Treffen am Faaker See) ebenso Spezialfahnder aus dem Bereich organisierte Kriminalität vor Ort.

Und das nicht ohne Grund: Der im Jahr 1948 in Kaliforniern gegründete Biker-Verbund ist mittlerweile weltweit bereits in über 32 Ländern mit „Satelitten-Klubs“ vertreten. Und immer wieder geraten sogenannten Charter (Klubs) und deren Mitglieder aufgrund von Gewalt- und Drogendelikten in die Schlagzeilen. In den Niederlanden sind sämtliche Aktivitäten der Hells Angels nach ausufernder Kriminalität mittlerweile verboten.     

Internationales Fahnder-Interesse
„Ich kann nur sagen, dass wir die Veranstaltung definitiv im Blick hatten“, so Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes. Näher wollte der Chefermittler aus taktischen Gründen nicht auf den Einsatz eingehen. Aus Insiderkreisen war aber zu erfahren, dass auch Fahnder-Kollegen aus dem Ausland großes Interesse an dem Privat-Event hatten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
203.397 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.373 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.917 mal gelesen
Mehr Kärnten
Alles gerettet?
Klagenfurt: Budget dank Sparkurs fix
Event im Lavanttal
Hells Angels-Party im Visier der Spezialfahnder
Krone Plus Logo
Neues Gerichtsurteil
Fürs Heer untauglich, weil Mama Hilfe braucht?
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 82
Tommy Koch mit Insiderblick auf Eis und Halle
Fahrräder und Co.
500 Kilogramm Müll aus der Drau getaucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf