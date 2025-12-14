Nach Alko-Anzeige: Bezirkshauptmann versetzt

Die Dienstbehörde des Landes Salzburg ist umgehend aktiv geworden. Bernhard Gratz wird bis zur Klärung der Vorwürfe nicht mehr als Bezirkshauptmann tätig sein. Mit sofortiger Wirkung erhält der Jurist eine neue Dienstzuteilung im Amt der Salzburger Landesregierung. „Die Dienstbehörde hat hier rasch gehandelt und hat ohne Ansehen der Person die Konsequenzen gezogen und die weiteren Schritte veranlasst. Die Verfahren sind nun abzuwarten. Aber eines ist klar: Beim Thema Alkohol gibt es keine Toleranz“, sagt Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.