Bezirkschef mit 1,94 Promille im Auto erwischt

„Heikle Angelegenheit“

Gegenüber der „Krone“ bestätigte der Bezirkschef den Vorfall, widersprach aber den Wahrnehmungen der Polizei und Berichten anderer Medien. „Ich bin weder gefahren, noch habe ich das Auto in Betrieb genommen“, so Gratz. Er sei sich bewusst, dass dies eine heikle Angelegenheit sei. Polizisten seien offenbar auf ihn aufmerksam geworden, als er alkoholisiert im Auto saß. „Vorne und hinten hat das Licht gebrannt. Ich wäre aber nie gefahren.“