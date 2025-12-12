Vorteilswelt
„Bin nicht gefahren“

Bezirkschef mit 1,94 Promille im Auto erwischt

Salzburg
12.12.2025 17:00
Berndhard Gratz wurde Ende November der Führerschein vorläufig abgenommen.
Berndhard Gratz wurde Ende November der Führerschein vorläufig abgenommen.(Bild: Land Salzburg/Neumayr)

Mit knapp zwei Promille wurde Ende November ein Einheimischer in Neukirchen am Großvenediger (Salzburg) von der Polizei in seinem Auto kontrolliert. Wie sich jetzt herausstellte, war dies ausgerechnet der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz. Der 60-Jährige bestreitet jedoch, sein Auto in Betrieb genommen zu haben ...

0 Kommentare

Bei einer Polizeikontrolle in Neukirchen am Großvenediger erwischte die Polizei am 28. November einen 60-jährigen Mann mit 1,94 Promille Alkohol.  Jetzt wurde bekannt: Der Mann, der bei der Kontrolle am späten Abend in seinem Auto saß, war der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz. Gratz musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben und wurde angezeigt.

„Heikle Angelegenheit“
Gegenüber der „Krone“ bestätigte der Bezirkschef den Vorfall, widersprach aber den Wahrnehmungen der Polizei und Berichten anderer Medien. „Ich bin weder gefahren, noch habe ich das Auto in Betrieb genommen“, so Gratz. Er sei sich bewusst, dass dies eine heikle Angelegenheit sei. Polizisten seien offenbar auf ihn aufmerksam geworden, als er alkoholisiert im Auto saß. „Vorne und hinten hat das Licht gebrannt. Ich wäre aber nie gefahren.“

„Würde mich hüten“
Die Scheinwerfer bei seinem Auto gingen automatisch nach dem Drücken des modernen Schlüssels an. Er sei lediglich im Auto gesessen, bei ausgeschaltetem Motor. „Ich würde mich hüten, das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen.“ Im Auto aber zu sitzen „sei nicht verboten.“ Seinen Führerschein ist Gratz vorerst zwar los. Er sei sich aber sicher, dass vor der Verwaltungsbehörde alles aufgeklärt werde.

„Es gilt gleiches Recht für alle – auch für mich“, so der Bezirkschef von Zell am See. Seitens des Landes wollte man den Vorfall weder bestätigen noch kommentieren. Auf Anfrage nach möglichen Konsequenzen für den Bezirkshauptmann hieß es nur, dass für die Prüfung dienstrechtlicher Sachverhalte die Disziplinarbehörde zuständig sei.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Salzburg

