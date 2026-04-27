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Tragedy in Tyrol: Pilot dies in glider crash

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27.04.2026 15:34
Stock photo
Stock photo(Bild: P. Huber)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

A large-scale search operation in Tyrol’s Wipptal valley ended tragically: A missing glider was found Monday morning in the alpine terrain near Gries am Brenner—but for the pilot, any help came too late.

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On Sunday night, Italian authorities sounded the alarm after a glider was reported missing. It was quickly suspected that the aircraft might be located on Austrian territory in the Obernberg am Brenner area.

Difficult search in alpine terrain
A comprehensive search operation was launched immediately. Police and mountain rescue teams, along with a police helicopter and a rescue helicopter, combed the hard-to-reach alpine terrain.

Man was alone on board
Around 8:45 a.m., the sad confirmation came: The wreckage of the glider was discovered in the Vinaders area in the municipality of Gries am Brenner. For the pilot, who was alone on board, however, any help came too late—he could only be recovered dead.

Stock photo
Stock photo(Bild: P. Huber)

Investigation underway
The exact circumstances of the crash are still unclear. An autopsy of the deceased has been ordered to gain further insight into the cause of death. The police investigation is ongoing.

This article has been automatically translated,
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