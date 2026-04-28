Alkohol und Drogen: Mehr Unfälle von Radfahrern

Bis zu acht Unglücke unter Alkoholeinfluss

Laut Experten Weninger passieren durchschnittlich zwischen fünf und acht Prozent aller Unfälle mit E-Bikes und mit Muskelkraft betriebenen Fahrrädern unter Alkoholeinfluss. Dramatischer scheint jedoch die Unfallauswertung bei den E-Scootern zu sein. „Hier ist bei jedem sechsten Unfall Alkohol im Spiel“, weiß Weninger. Die Promillegrenze für E-Scooter sinkt ab dem 1. Mai von 0,8 auf 0,5.