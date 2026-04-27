Leiter stellt neue Anfrage wegen Gebührenerhöhung

„Wenn das Land nicht weiß, wie sich diese Kosten entwickeln, kann es auch nicht beurteilen, ob Mieter übermäßig belastet werden.“ Besonders kritisch sieht Leiter auch die sozialpolitischen Auswirkungen, die eine fehlende Datenerhebung mit sich bringt: „Leistbares Wohnen endet nicht bei der Miete. Auch die Kosten für einen Stellplatz sind für viele Menschen ein fixer Bestandteil der Wohnkosten“, fordert Leiter mehr Transparenz.