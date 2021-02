Willem-Alexander: Liebeserklärung am Valentinstag

„Mehr als 20 Jahre später am selben Ort. Genieße das Eis! WA “, schrieb der König am Sonntag zu einem Foto von sich mit Königin Maxima am zugefrorenen Teich seines Palastes Huis ten Bosch. Genau hier hat er seiner großen Liebe, der Argentinierin Máxima Zorreguieta, frisch verliebt das Eislaufen beigebracht und im Jänner 2001 um ihre Hand angehalten. Das nun veröffentlichte Foto zeigt ihn am Eis, wie er in Schlittschuhen vor ihr kniet und ihre Hand hält. Maxima fand die Werbung sehr romantisch. Aber sie erinnerte sich später auch, dass es damals sehr kalt war.